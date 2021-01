Kun je verslaafd raken aan lippenbalsem? En zeven andere vragen

GroenBewust Maak zelf lippenbal­sem: zachte lippen met een geurtje naar keuze

26 april Last van droge lippen? Dan maak je makkelijk zelf een verzorgende balsem. Die kan ook je handen of voeten verzachten. Het zelf maken van lippenbalsem is eenvoudig. Met maximaal vier ingrediënten kun je thuis al aan de slag.