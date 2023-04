Kun je verslaafd raken aan je smartphone?

Uit onderzoek blijkt dat een op de drie Nederlanders liever nooit meer seks heeft dan geen smartphone. Een op de zes Nederlanders zou zelfs liever een pink kwijtraken dan hun smartphone, en bijna 30 procent van de jongeren noemt zichzelf telefoonverslaafd.

Veel mensen spreken van een telefoonverslaving. Toch is de definitie van verslaving zoals die volgens het internationale classificatiemodel voor psychische stoornissen (DSM-5) wordt gehandhaafd, doorgaans niet van toepassing op telefoongebruik. ,,Als we het hebben over verslaving is er een verschil tussen wat in de volksmond een verslaving wordt genoemd en een klinische verslaving waarvoor je de hulpverlening in moet”, zegt Mariek Vanden Abeele, professor digitale cultuur aan de Universiteit Gent in België.

Een telefoonverslaving valt in de categorie gedragsverslaving en komt volgens Vanden Abeele waarschijnlijk maar bij minder dan een halve procent van de bevolking voor. Om van een verslaving te spreken, moet er sprake zijn van zeer ernstig controleverlies en een enorme invloed op het functioneren (disruptive functional impairment). ,,Dit is niet altijd zwart-wit, vaak is er sprake van een glijdende schaal”, weet Vanden Abeele.

Sociale druk om snel te reageren

Op dit moment is er voor de meeste smartphone-gebruikers nog niet echt een problematiek die vraagt om klinische hulpverlening. Judith Renard, mede-oprichter van The Self-Care Company, verwacht dat het aantal mensen dat last ondervindt van hun smartphonegebruik in de toekomst groter wordt. Haar bedrijf biedt mensen die hun schermtijd willen verminderen een ‘digital detox’-programma aan.

Quote Als je niet meteen op een appje reageert of je locatie op bepaalde sociale media uitzet, kunnen daar reacties op komen Judith Renard, mede-oprichter The Self-Care Company

,,Veel mensen – vooral jongeren – vinden hun smartphonegebruik belastend. Bijna 60 procent van alle smartphonegebruikers vindt dat ze te veel tijd op hun telefoon zitten. Bij mensen tot 30 jaar is dit 84 procent.”

Voor velen is het grijpen naar de telefoon een gewoonte, maar er kan ook een sociale druk achter zitten, ziet Renard. ,,Als je niet meteen op een appje reageert of je locatie op bepaalde sociale media uitzet, kunnen daar reacties op komen. Ook hebben sommigen het idee dat als ze offline gaan het leven aan ze voorbijgaat. Terwijl dat volgens mij juist eerder andersom is”, zegt Renard.

Oppassen met de kwaliteit van het gebruik

Afhankelijkheid van iets hoeft niet per definitie slecht te zijn. Renard en Vanden Abeele benadrukken dat de smartphone ook positieve kanten heeft. ,,Je kunt afhankelijk zijn van het openbaar vervoer zonder dat je leven daar onder lijdt”, licht Vanden Abeele toe. ,,Om deel te nemen aan de digitale maatschappij heb je je smartphone ook nodig. Zelf maak ik graag de vergelijking met voedsel. Je hebt het nodig, maar je moet oppassen met de kwaliteit en de hoeveelheid.”

Quote Uit onderzoek blijkt dat mensen die meer tijd op hun smartphone doorbren­gen, aangeven het gevoel te hebben dat ze de hele tijd ‘aan’ staan Mariek Vanden Abeele, professor digitale cultuur, Universiteit Gent

Renard sluit zich hierbij aan. ,,Te veel schermtijd is niet goed voor je geest, al helemaal niet als je apps gebruikt waar je eigenlijk niet blij van wordt. Veel deelnemers aan ons programma realiseren zich ineens wat voor druk ze zichzelf door hun smartphonegebruik opleggen. We krijgen heel vaak terug dat mensen zich bevrijd voelen.”

Door veelvuldig telefoongebruik kan stress ontstaan. Het vaak gestoord worden tijdens andere bezigheden, is een groot nadeel. Daarmee kan het lastiger worden de eigen grenzen te bewaken. Vanden Abeele: ,,Doordat je werkmail checkt, kan werkstress toeslaan in het weekend. Uit een eigen onderzoek blijkt dat mensen die meer tijd op hun smartphone doorbrengen, aangeven het gevoel te hebben dat ze de hele tijd ‘aan’ staan.”

Beperkingen instellen voor je feed

Je schermtijd verminderen kan op verschillende manieren, zegt Renard. ,,Mijn eerste tip is: houd eens een dagboek bij voor jezelf om een eerlijk beeld te krijgen hoeveel tijd je daadwerkelijk op je telefoon doorbrengt.” Ook kun je beginnen met het instellen van schermtijd. ,,Het helpt daarnaast om je app-berichten alleen nog op je laptop te bekijken. En koop een wekker. In bed nog even snel je telefoon checken heeft een negatieve invloed op je slaap.”

Het is volgens Vanden Abeele zinvol om een analyse te maken van wat je stoort aan je telefoongedrag. ,,Als je doorgaans veel plezier beleeft op sociale media, maar je ergert aan bepaalde influencercontent, kun je in je account beperkingen stellen aan de content die in je feed verschijnt.”

Weerstand ervaren bij het verminderen van de schermtijd is normaal, zegt Renard. ,,Dat is een teken dat je een gewoonte aan het doorbreken bent. Bijna alle deelnemers aan ons programma ervaren in het begin weerstand. Maar daarna komt bij de meesten de opluchting.”