Kun je blind worden als je op je stuitje valt? Specialist legt het uit

Je glijdt uit en valt op je stuitje. Au! Een venijnige pijnscheut trekt door je lichaam. Pijnlijk en mogelijk gevaarlijk, want kun je echt blind worden als je erop valt, zoals weleens wordt beweerd? En wat is eigenlijk de functie van dit deel van ons lichaam? Roel Wilbers, fysiotherapeut, manueel therapeut en specialist op het gebied van bekken en stuitklachten geeft antwoord.

Het stuitje, ook wel staartbeen genoemd, ligt ter hoogte van de anus. ,,Het is het uiteinde van de wervelkolom en bestaat uit een paar kleine wervels”, licht Wilbers toe. ,,De wervels bewegen voornamelijk bij de overgang met het bovengelegen heiligbeen. Die beweging vindt vooral plaats bij het gaan zitten en het opstaan vanuit zitstand.”

Waar het stuitje precies voor dient, is niet helemaal duidelijk. Wanneer je van de evolutietheorie uitgaat, kan het zijn dat mensen ooit op handen en voeten liepen en een staart hadden. Net als een aap. ,,Het lijkt voornamelijk een aanhechtingspunt voor spieren en banden, met mogelijk een sturende functie vanuit de anus en het voorste deel van de geslachtsorganen en een stabiliserende functie voor de bekkenbodem. Eigenlijk alles waarbij je de bekkenbodem aanspant.”

Er wordt weleens gezegd dat je blind kunt worden als je op je stuitje valt. Is dit echt waar? ,,Nee, dit is een volksmythe”, valt de stuitspecialist direct met de deur in huis. ,,Anatomisch staat het stuitbeen niet in verbinding met de ogen. Ook lopen er geen zenuwen direct van het stuitje naar het gezichtscentrum in de hersenen. ”

Herstel duurt vaak lang

Op het staartbeen vallen kan wel erg pijnlijk zijn. Vooral als je op iets puntigs valt zoals een steen, tafelpunt of stoeprand. ,,Het stuitje is net als de nek en rug onderdeel van de wervelkolom. En we weten wellicht allemaal wel hoe sterk pijn in de nek of rug kan zijn. Het stuitje is een los uiteinde wat minder goed beschermd is, waardoor het gemakkelijk kan kneuzen of wat uit positie kan raken.’’ Bij een val kan het botvlies ook geïrriteerd raken, waardoor de plek pijnlijk is als je erop drukt met je vinger. ,,Het herstel duurt vaak lang, omdat er steeds weer druk op komt tijdens het zitten. Je kunt je stuitje ook breken, maar dat komt in de praktijk minder vaak voor.”

Veel huisartsen weten niet dat er een behande­ling is voor stuitklach­ten en adviseren om het nog aan te kijken Roel Wilbers, fysiotherapeut en manueel therapeut

Als je valt op je stuit en veel pijn hebt, hoef je niet meteen de dokter te bellen. ,,Zoals met alle blessures lost het lichaam het doorgaans zelf weer op en is de pijn na een paar dagen alweer minder. Als de pijn maanden aanhoudt of erger wordt, raadt hij aan om hulp te zoeken bij een gespecialiseerde fysiotherapeut. ,,Veel huisartsen weten niet dat er een behandeling is voor stuitklachten en adviseren om het nog aan te kijken. Of ze geven pijnstillers en ontstekingsremmende medicatie die de pijn bestrijden maar op lange termijn vaak niet voor verbetering zorgen.”

‘Veel mensen lopen onnodig lang rond met stuitklachten’

Pijn aan de stuit kan met speciale zit-ringen en zadels wat verlicht worden, geeft de fysiotherapeut aan. Maar effectiever is een behandeling door een fysio, stelt Wilbers. Wekelijk behandelt hij twintig mensen met stuitklachten. ,,De behandeling bestaat vooral uit het repositioneren oftewel ‘weer recht zetten’ van het stuitje en ervoor zorgen dat het weer optimaal beweegt. Dat gebeurt door directe technieken aan de stuit door de handen van de therapeut, maar ook door gerichte oefeningen.”

Veel mensen lopen onnodig en lang met stuitklachten rond, meent Wilbers. ,, Om een indicatie te geven; zo’n 80 procent van alle mensen die zich met stuitklachten bij mij als fysio gemeld hebben, is volledig klachtenvrij de deur uit gegaan. Vaak zijn dat ook de wat moeilijkere gevallen die al langer last en hebben en op meerdere plekken zijn geweest. Dus voor iedereen die rondloopt met stuitklachten, er is zeker hoop!”