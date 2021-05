Koester je emoties: Ja, ook schaamte en jaloezie

In de psychologie is de Amerikaanse spoorwegarbeider Phineas Gage een beroemdheid. Het was zijn taak grote rotsblokken met dynamiet op te blazen voor de aanleg van een spoorlijn. Op een zekere dag in 1848 ging het flink mis. Een lading dynamiet die Phineas vlak daarvoor in een rotsblok had aangebracht, ontplofte voortijdig. Daarbij vloog een grote stalen pin die hij gebruikte om het dynamiet aan te stampen uit het rotsblok en doorboorde Phineas’ hoofd nét onder zijn oogkas. De pin kwam aan de bovenkant, helemaal door zijn schedel heen, weer naar buiten. Een deel van zijn voorhersenen raakte daarbij ernstig beschadigd.