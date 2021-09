Kans op long covid helft kleiner wanneer je alsnog besmet wordt na vaccinatie

,,Dit is, denk ik, het eerste onderzoek waaruit blijkt dat long covid aanzienlijk minder vaak voorkomt bij twee vaccinaties”, vertelt arts Claire Steves van het King's College London over het onderzoek waar zij de leiding over had in The New York Times.



De meeste coronapatiënten komen er in een paar weken weer bovenop, maar sommigen hebben er na langere tijd nog last van. Wanneer je lijdt aan long covid, zoals we de langdurende symptomen samen noemen, heb je last van onder andere extreme vermoeidheid, kortademigheid en hartkloppingen. Veel over long covid is nog onbekend.