Kankerpatiënten brengen ode aan steun en toeverlaat Bianca: ‘Ze krijgt van ons een 10’

,,Het is ontzettend fijn dat je haar vragen kunt stellen en je onzekerheden kunt delen, want er komt heel veel op je af. Bianca is kundig, meelevend, positief, eerlijk en vooral ontzettend bevlogen in alles wat ze doet. Maandelijks hebben we contact en ook als ik bijvoorbeeld in een heftige situatie met chemo’s zit, belt ze me op om te vragen hoe het gaat of ze komt even naast je bed zitten in het ziekenhuis.”

,,Eerder was ik onder behandeling in het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis in Amsterdam, ik had m’n twijfels toen ik werd overgeplaatst naar het Groene Hart Ziekenhuis, wat moest ik in zo’n streekziekenhuis? Maar de warmte en het medeleven die ik in Gouda en van Bianca heb ervaren, heb ik in Amsterdam niet meegemaakt. Als ik het moeilijk had en me zo klein als een paasei voelde, vertelde Bianca dat ik me over een paar weken weer beter zou voelen. Dat was iets waar ik me aan vast kon houden. Gelukkig gaat het stukken beter met me, Bianca heeft me daar echt bij geholpen.”