Kankermedicijnen hier maanden later op de markt dan in de VS: lange wachttijd dodelijk

Neurochi­rurg Kuan Kho biedt epilepsie­pa­tiënt nieuwe hoop

7 juli Er is nieuwe hoop voor patiënten die kampen met zware epilepsie-aanvallen. De Enschedese neurochirurg Kuan Kho brengt twee elektroden diep in de hersenen in. Ze zijn verbonden met een apparaatje dat niet alleen de hersenen stimuleert, maar ook de activiteit meet. Dat is een landelijke primeur. „Ik heb goede hoop”, zegt Kho.