Kankerdiagnose heeft ook grote impact op naasten: ‘Gaf zoveel rust dat ik ruimte van mijn werk kreeg’

Altijd trek in iets lekkers als het tegenzit? Deze expert weet hoe je stopt met emo-eten

Cravings, sneukelen, snaaien, snoepen. Woorden genoeg voor het gevoel dat je nú twee zakken chips wilt. In haar boek Help, ik kan het niet laten legt voedingscoach en diëtiste Trees Peersman (48) uit hoe we die vicieuze cirkel tussen emo-eten en het schuldgevoel achteraf doorbreken.