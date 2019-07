Kanker blijft doodsoorzaak nummer 1; met 47.000 slachtoffers in 2018

Experts: geheugen­pil­len werken niet en zijn zonde van het geld

29 juni Voedingssupplementen waarvan fabrikanten beweren dat ze de gezondheid van onze hersenen verbeteren en beschermen tegen vergeetachtigheid of Alzheimer zijn zonde om geld aan uit te geven. Reden? Volgens een internationaal team experts, verenigd in de Global Council on Brain Health, is er geen enkel bewijs dat bepaalde vitamines of extracten van bijvoorbeeld de Japanse notenboom Ginkgo Biloba helpen.