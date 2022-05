Kan de vogelgriep de volgende bedreigende pandemie worden?

De vogelgriep begint bij wilde vogels. Die worden er gek genoeg niet ziek van maar dragen het virus onopgemerkt met zich mee, vertelt viroloog Sander Herfst (ErasmusMC). ,,Ze brengen het virus onder andere over op kippen, en die hebben er helaas wél heel veel last van. Een uitbraak in een stal kan met gemak alle kippen binnen 36 uur doden.’’ Omdat steeds meer mensen graag eieren en vleesproducten van vrije-uitloopkippen eten zijn kippen in Nederland vaker buiten. Daardoor komen ze meer in aanraking met wilde vogels, met een grotere kans op ziekte door vogelgriep tot gevolg. Mede daardoor is in de afgelopen tien jaar het aantal uitbraken van de vogelgriep in ons land fors gestegen.