Kaag is nu iemand die ze eerder zelf zou hebben veroordeeld

Wanneer je de normen en waarden van een systeem overneemt, zeggen we in de psychologie ook wel dat je in dat systeem ‘ingezogen’ bent. Zo kan een leerkracht bijvoorbeeld teveel ingezogen raken in een klas, waardoor hij of zij een soort maatje wordt. En journalist Mart Smeets overkwam het ook, toen hij jarenlang het steunbetuigende armbandje van de oplichter Lance Armstrong om zijn pols droeg. Ook hij was teveel in het systeem ingezogen en had daardoor te weinig professionele distantie. Het is ook de reden dat undercoveragenten niet te lang op een klus mogen zitten.