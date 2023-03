Joyce (40) schrijft ‘vrolijke’ blog over uitgezaaide kanker: ‘Kan 80 worden met deze mentaliteit’

Reportage Diana neemt thuis afscheid van hond Lola, met hulp van arts Bert: ‘Ik wil u een knuffel geven’

Diana Brasser knuffelt haar hond Lola nog een laatste keer terwijl het dier langzaam wegzakt in een eeuwige slaap. Het is hartverscheurend, maar het baasje is ook dankbaar dat haar hond pijnloos mag inslapen. Zonder dokter Bert, die de euthanasie gratis pleegt voor minima, had Lola misschien wekenlang verschrikkelijk moeten lijden.