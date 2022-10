Jordi heeft ‘in ieder stadje een ander schatje', en moet nu letterlijk op de blaren zitten

Ingrid (62) regelt alles voor demente ouderen die niemand hebben: ‘Elke dag belletje met kapper of arts’

Wie komt er voor je op als je zo oud bent geworden dat er geen familie meer over is? Wie neemt dan de beslissingen over eventuele medische kwesties of over zoiets eenvoudigs als je kapsel? Ingrid Gödecke is mentor van demente ouderen die niemand anders meer hebben. ‘Er zijn periodes dat ik dagelijks telefonisch contact heb met huisarts, medisch specialist, verpleeghuis of kapper.’

19 oktober