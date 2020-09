Jong of oud, sporten draagt bij aan je gezondheid: ‘Het is een fijne uitlaatklep voor mij’

Tineke de Groot Kessels (72) fitnest in Nieuwegein

,,Het was wel even een drempel die ik over moest gaan naar een sportschool vol jonge mensen. Mijn hele leven heb ik amper gesport.

Ik fietste naar mijn werk en daar bleef het wel bij. Ik was te zwaar en leefde ongezond. Tot ik zeven jaar geleden een hartoperatie moest ondergaan. Toen ging de knop om. Althans, niet direct. In eerste instantie bleef ik - ondanks waarschuwingen van mijn zoon dat ik meer moest bewegen - nog aansukkelen. Tot ik wéér niet goed werd.

Toen heeft mijn zoon een afspraak voor me gemaakt bij een personal trainer die hij kende. Vanaf dat moment was het raak. Het was als oudere dame wel even een drempel die ik over moest om naar een sportschool vol jonge mensen te gaan, maar ik werd met open armen ontvangen.

Inmiddels ga ik, als ik kan, iedere dag. Je kan het bijna wel een verslaving noemen. Het heeft voor mij dan ook zoveel voordelen. Ten eerste ben ik 22 kilo afgevallen en voel ik me veel fitter. Daarbij komt dat ik het enorm gezellig vind op de sportschool. Maar wat ook erg meespeelt is dat ik mantelzorger ben voor mijn man. Overdag gaat hij naar de opvang en dan is sporten een fijne uitlaatklep voor mij.

Iedere ochtend probeer ik een uurtje te sporten. Ik doe mee aan groepslessen, krijg personal training, hang in de gewichten, train mijn conditie, noem maar op. Daarna heb ik het gevoel dat ik er die dag weer tegenaan kan. Het sporten heeft mijn leven meer kleur gegeven. Ik kan het iedere oudere aanraden.’'

Joas Maalwijk (26) uit Groningen, hockeyt in Emmen

,,Als kleine jongen wilde ik graag op voetbal, maar dat zat er voor mij helaas nooit in aangezien ik een aangeboren spierziekte heb.

Dat houdt bij mij in dat mijn spieren minder sterk zijn, ik eerder moe ben en geen spiermassa opbouw. Ik kan zoveel naar de sportschool gaan als ik wil; een gespierd uiterlijk zal ik niet krijgen.

In mijn kindertijd heb ik vrijwel niets aan sport gedaan. Tot ik op mijn 9de een elektrische rolstoel kreeg. Toen maakte ik namelijk ook kennis met het rolstoelhockey. Dat vond ik direct fantastisch en ik doe het nu nog steeds iedere week. Sterker nog, ik ben inmiddels voorzitter van GSC Emmen; de Gehandicapten Sportclub Emmen.

Bij mijn sportvereniging heb ik mijn tweede thuis gevonden. Iedereen in het team is erg verschillend, maar toch heb je allemaal iets dat je bindt. Wat ik zo fijn vind aan de sport, is dat ik mezelf erin kan uitdagen en heb geleerd dat je elkaar, ondanks talenten en beperkingen, nodig hebt. Na een training ben ik altijd erg moe en moet ik best even bijkomen. Maar dat is goed. Dat hoort erbij.

Mensen die langskomen, kijken in eerste instantie soms nog wat raar op. Veel sporters in rolstoel bij elkaar. Het is een opvallend gezicht. Dan vraag ik iemand om ook gewoon even mee te doen. Sporten is immers echt beleven en ervaren. Dan begrijpen mensen de aantrekkingskracht van de sport al snel. Sport heeft mijn leven echt voor honderd procent verrijkt.’’

