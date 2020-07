Jeugd veel vaker aan de botox, effect soms desastreus: ‘Ik schaam me nergens voor’

VideoHet aantal jongeren van 18 tot 25 jaar dat cosmetische ingrepen laat doen is in tien jaar tijd meer dan verdubbeld. Het gaat vooral om botoxprikken in het gezicht tegen rimpels en fillers om vollere lippen te krijgen.

In 2008 liet 3,1 procent van de 18- tot 25-jarigen zich met botox en fillers behandelen. In tien jaar tijd is dit percentage gestegen naar 8 procent. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het Erasmus MC onder leiding van cosmetisch arts en onderzoeker Tom Decates. Het is volgens het Rotterdamse ziekenhuis voor het eerst dat er onderzoek is gedaan naar de toename van het gebruik van fillers en botox onder jongeren.

Decates noemt de toename ‘opvallend, omdat het gaat om een kwetsbare leeftijdsgroep’. Tieners en twintigers - die soms in hun eentje langskomen - zijn volgens hem ‘makkelijk te beïnvloeden en te manipuleren’ via sociale media zoals Instagram en TikTok. ,,De jeugd maakt zichzelf gek met filmpjes van ‘perfecte’ meiden zoals Kylie Jenner. Jonge meiden moeten inzien dat wat ze hebben al heel mooi is.”

Complicatiespreekuur

Beelden van modellen, acteurs of influencers laten een nepwereld zien, betoogt Decates. ,,Het gevaar is dat jongeren voor behandelingen terechtkomen bij beunhazen. Er is een wildgroei aan onprofessionele bedrijfjes.” De arts ziet steeds meer slachtoffers langskomen op zijn complicatiespreekuur in Rotterdam en de gevolgen kunnen volgens hem ‘desastreus’ zijn. ,,We zien een toename van jonge meisjes waarbij de lippen zijn ingespoten met fillers en waarbij per ongeluk het bloedvat is afgesloten, waardoor de lip afsterft.”

In 2018 bleek uit onderzoek van het Erasmus MC dat er in Nederland zo’n 400.000 cosmetische ingrepen zijn verricht. Die zijn uit te splitsen in ongeveer 250.000 behandelingen waarbij botox is ingespoten en ongeveer 140.000 behandelingen met fillers. Decates raadt aan om voor een ingreep eerst ‘goed je huiswerk te doen’. ,,Zoek op gecertificeerde artsen die botox of fillers kunnen inspuiten.” Ook pleit de arts voor vervolgonderzoek. ,,Officieel zijn fillers tijdelijk, maar als wij met de echo kijken zien wij ze vaak jaren later nog zitten. De effecten hiervan moeten we nader onderzoeken.’’

