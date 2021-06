Jerney (37) viel ruim twintig kilo af: ‘Niemand heeft mij ooit verteld dat ik te dik was, zelfs mijn man niet’

hemd van het lijf Henny Huisman had als kind al hekel aan sport: ‘Ik plakte verband op mijn knie’

7 juni In Hemd van het Lijf vertellen BN’ers over hun gezondheid. Gisteren verscheen de biografie van Henny Huisman (69): Henny. De tv-presentator zit al bijna veertig jaar in het vak en vertelt over stress, slecht slapen en chronische hoofdpijn. ,,Ik ben goed in mijn vak omdat mijn hoofd zo druk is.”