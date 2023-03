Is zout nou wel of niet slecht voor je bloeddruk?

Over de hoeveelheid keukenzout die we gebruiken, is veel te doen. Toch heeft zout ook belangrijke functies, zegt voedingsdeskundige Karine Hoenderdos. In deze rubriek beantwoordt ons panel aan deskundigen elke week een lezersvraag over voeding, gezondheid of relaties.

Hoenderdos: ,,Zout is niet per se slecht, het is zelfs nuttig. Alleen te veel zout kan wel slecht zijn. Keukenzout - en zout in voedingsmiddelen - bestaat uit twee mineralen: natrium en chloride. Het is met name natrium waar veel om te doen is. Het regelt de bloeddruk en zorgt ervoor dat spier- en zenuwcellen goed kunnen werken.”

Hartstikke nuttig dus, maar je hebt maar weinig natrium nodig: dagelijks 1,5 gram, wat in 3,8 gram zout zit. Ter vergelijking: we krijgen in Nederland gemiddeld ruim het dubbele binnen (7,8 gram zout per dag). De Gezondheidsraad adviseert maximaal 6 gram zout per dag.”

Quote Het is gek dat er zo weinig aandacht voor het effect van kalium is Voedingsdeskundige Karine Hoenderdos

Natrium kán zorgen voor een hoge bloeddruk

,,Te veel natrium in de voeding kan ervoor zorgen dat je bloeddruk te hoog wordt. Met de nadruk op kán, want de ene mens is wel ‘zoutgevoelig’ en de andere niet. Om te weten te komen of dat voor jou geldt, zou je zelf zout kunnen minderen en dan moeten kijken wat het effect is op je bloeddruk.”

Wat zijn de gezondheidsrisico’s van te veel zout eten? Dat legt Marianne Geleijnse uit in deze video. Ze is hoogleraar voeding en hart- en vaatziekten aan de Wageningen University & Research:

,,Natrium is overigens niet het enige mineraal dat de bloeddruk regelt. Bijvoorbeeld ook kalium, dat in groenten en fruit zit, is van invloed. Kalium verlaagt de bloeddruk. Daarom is het gek dat er in alle voorlichting over de bloeddruk zo weinig aandacht voor is.”

Meeste zout toegevoegd door voedingsindustrie

,,Verreweg het meeste zout, ruim 80 procent van die 7,8 gram per dag, krijg je binnen door wat de voedingsindustrie toevoegt. Er zit veel zout in brood, vleeswaren, kaas, diepvriespizza’s, soepen, kruidenmixen en sauzen. Als je mindert met deze producten (minder natrium), en die verruilt voor vers eten met veel groenten en fruit (meer kalium), dan zal je bloeddruk waarschijnlijk blij met je zijn. Soms kan een strenge zoutbeperking nodig zijn, zoals bij nierproblemen of ernstige hartproblemen.”

Heb je ook een vraag aan onze deskundigen? Mail naar zo@dpgmedia.nl

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Kunnen wij mensen wel zonder vlees? Is het wel gezond? Robbyn Jansen zoekt het uit in 360 seconden: