Is yoga wel voor iedereen? ‘Als je niet lenig bent, is het juist iets voor jou’

Bij yoga denken veel mensen aan slanke dames in strakke leggings die zich in onmogelijke poses vouwen. Maar wat als je niet lenig bent, overgewicht hebt of een lichamelijke beperking? Kun je er dan maar beter niet aan beginnen? Onzin, zeggen deze experts; iedereen kan aan yoga doen.

Merel Wildschut (34) heeft de afgelopen jaren heel wat yogascholen bezocht. Maar nergens voelde ze zich echt op haar gemak. ,,Bij veel studio’s ligt de nadruk op yoga als iets wat goed is voor je lichaam en figuur. Wat me ook opviel is dat er heel veel slanke mensen rondliepen in fancy outfits. Daar is natuurlijk in de kern niet zoveel mis mee, maar dat maakt naar een yogaschool gaan voor mij, als dik persoon, niet makkelijker. Vaak was ik de enige dikke persoon in een les.” Het zit Wildschut ook dwars dat er geen rekening mee gehouden wordt dat het voor deelnemers die niet slank zijn minder makkelijk is om bepaalde poses aan te nemen.

Zweverigheid en leningheid als obstakel

Rolf van Baalen, yogadocent en eigenaar van yogaplatform Happy with Yoga, hoort wel vaker verhalen van mensen die om dit soort redenen niet naar yoga willen of durven. ,,Ze hebben een stereotype beeld van yoga, waardoor ze er niet aan beginnen. Het is vaak de zweverigheid, maar ook de lenigheid die voor hen een obstakel oplevert. En natuurlijk het beeld dat de yogales vol zou staan met slanke dames in strakke leggings.”

Dat yoga op sociale media zo groot is, helpt ook niet mee, zegt Van Baalen. ,,Yogadocenten trekken aandacht op Instagram door zichzelf in complexe houdingen op de foto te zetten. De meeste mensen die aan yoga doen kunnen zich hier niet in herkennen. Dat is wel een probleem.” Van Baalen vindt het zonde dat zoveel mensen zich laten afschrikken door deze beelden. Want yoga kan voor veel mensen heel nuttig zijn, zeker in deze tijd. ,,We krijgen tegenwoordig zoveel prikkels binnen, een grote groep mensen voelt zich hierdoor onrustig en gestrest. Veel fysieke en mentale klachten zijn te herleiden naar stress. Met yoga pak je dit allemaal aan.”

Aandacht voor ademhaling

Een onderdeel van yoga is aandacht voor de ademhaling. Als je dit goed doet, kan je weer wat meer tot jezelf komen. ,,Bij stress adem je op dezelfde manier als wanneer je een tijger zou tegenkomen. Door gecontroleerd te ademen, kalmeert je zenuwstelsel en stroomt de energie in je lichaam en de stress eruit. Zo is yoga bedoeld.” Volgens Van Baalen denken veel mensen dat yoga effectiever is als je ingewikkelde houdingen aanneemt. Maar niets is minder waar. ,,Je vindt juist meer diepgang bij makkelijkere poses. Anders ben je je alleen maar aan het focussen op het fysieke. Het is leuk voor de uitdaging, maar als je alleen met je lichaam bezig bent kun je niet op je adem en geest focussen.”

Yogadocent Colette Edelenbosch vindt het ook jammer dat het veel meer om het fysieke element is gaan draaien. ,,Het lijkt wel alsof het alleen nog maar gaat over onmogelijke houdingen, maar yoga is zoveel meer dan dat.” Edelenbosch maakt dit duidelijk met haar online yogalessen voor plussize vrouwen. ,,Sommige vrouwen komen bij mij vanwege drukte en stress, maar ook omdat ze zich er niet tussen voelen passen bij andere yogalessen. Dat zijn vaak degenen die op Google hebben opgezocht ‘Ben ik te dik voor yoga?’.”

Er zijn natuurlijk ook vollere mensen die met gemak allerlei yogaoefeningen uitvoeren, weet Edelenbosch. ,,Ik zie mezelf niet als spreekbuis voor heel dik Nederland. Er zijn ook hele fitte en krachtige dames met een maatje meer die er heel gewoon over doen, die zo op hun hoofd gaan staan.” Voor iedereen die de yogahoudingen niet met alle gemak uitvoeren, moeten er ook alternatieven zijn, vindt Edelenbosch. ,,In veel yogalessen zijn de houdingen het uitgangspunt. Ik geef meerdere opties, je kunt bijvoorbeeld op de grond zitten maar ook op een stoel. Je mag ook zelf kiezen of je je armen hoog of laag houdt bij een houding.”

Van Baalen benadrukt dat je niet per se op zoek hoeft naar een speciale vorm van yoga. Je kunt iedere soort doen, ongeacht hoe je lichaam eruitziet of functioneert. ,,Met blessures en beperkingen moet je altijd wel rekening houden, maar in principe zijn er verder geen obstakels. In onze lessen doen mensen van alle soorten en maten mee. Een maatje meer is ook echt geen probleem.” Misschien zullen sommige houdingen wat zwaarder zijn als je meer gewicht met je meedraagt, maar dat geldt voor iedere vorm van beweging. Als je eraan begint wordt het vanzelf makkelijker, zegt Van Baalen. ,,Begin met de intentie dat je er bent om te leren en jezelf te ontwikkelen. Als je niet lenig bent, is het juist iets voor jou. Dan kun je beter denken dan: ik ben niet lenig dus ik doe het niet.”

Geef niet meteen op

En maak je niet druk om hoe het eruitziet als je de downward-facing dog, warrior II of de triangle pose doet. Van Baalen: ,,Het gaat er alleen om wat het met je doet. Als het je een goed gevoel geeft, dan werkt yoga.” Heb je een les geprobeerd maar wilde je meteen rechtsomkeert maken? Geef dan niet meteen op. ,,Er zijn ontzettend veel docenten, iedereen geeft de les op zijn eigen manier. Als je denkt: dit is niet mijn club, ga dan op zoek naar een andere. Zodra je alleen nog bezig bent met degene op de mat naast je, dan leidt dat allen maar af.”

Uiteindelijk vond Wildschut door niet op te geven, een oplossing voor zichzelf. Ze richtte zelf een yogagroep op voor ‘dikke mensen’ in Rotterdam en Utrecht. ,,Ik ben op zoek gegaan naar docenten die wél rekening wilden houden met het feit dat dikke lichamen anders ‘werken’ en bewegen dan slanke lichamen en dat beviel erg goed.” Eindelijk kon Wildschut op een relaxte manier naar yoga. De groep was tijdelijk, maar toch een hele verademing. Inmiddels heeft ze een fijne studio gevonden die bij haar past. ,,Hier gaat het nooit over resultaten en het is een bont gezelschap komt. Die scholen zijn er dus wel. Ik volg yin lessen en dat bevalt me erg goed. Inmiddels weet ik ook zelf hoe ik de poses kan aanpassen naar mijn lichaam.”

Dik zijn hoeft geen belemmering te zijn, weet Wildschut nu. ,,Laat je niet ontmoedigen want yoga is écht voor iedereen. Er is echt een vorm die bij jou past. Ik geniet juist heel erg van yoga nu.”