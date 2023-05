lezersvraagVoor mannen is penetratieseks misschien wel het fijnst, maar geldt dat ook voor vrouwen? Orale seks zou best ook eens het hoofdgerecht van een vrijpartij mogen zijn, zegt seksuoloog Minke de Boer naar aanleiding van de vraag van een vrouwelijke lezer: ‘Is het raar dat ik orale seks fijner vind dan penetratie?’ In deze rubriek beantwoorden onze deskundigen iedere week een lezersvraag over relaties, gezondheid, voeding en andere onderwerpen.

Minke de Boer: ,,Nee, het is zeker niet raar om orale seks fijner te vinden. Bij vrouwen is het topje van de clitoris het meest gevoelige gedeelte en deze wordt vaak makkelijker gestimuleerd bij orale seks dan bij penetratieseks. Wist je dat 70 procent van de vrouwen niet klaarkomt door penetratie alleen? De vagina is van binnen niet zo gevoelig. Het is een baringskanaal, dus het heeft ook voordelen dat het minder gevoelig is. Bij de opening zit wel meer gevoel. Maar het meeste gevoel zit toch in de clitoris.

Quote De zwellicha­men van de clitoris zijn vergelijk­baar met die van de penis

Misschien is het goed daarover iets meer uit te leggen. Dit orgaan is veel groter dan het kleine knopje dat van de buitenkant zichtbaar is. In het lichaam heeft de clitoris nog grote uitlopers die ook uit zwellichaam bestaan. Deze zwellichamen zijn vergelijkbaar met die in de penis en zwellen op bij seksuele opwinding. Penetratieseks is pas lekker wanneer deze zwellichamen volledig opgezwollen zijn. Daardoor wordt de vagina goed toegankelijk en is er minder kans op pijn.

Sommige mensen zien orale seks als voorspel, als opwarmertje zodat daarna ‘het echte werk’ kan beginnen, de penetratie. Ik denk dat seks het leukst is als er afwisseling is. En dus ook dat orale seks het hoofdgerecht kan zijn. Ik ben van mening dat kennis over je eigen lichaam en wat je fijn vindt, bijdraagt aan een leuk seksleven. Het lijkt me dus een pre dat jij weet wat je lekker vindt, zodat je dit ook aan kunt geven.

