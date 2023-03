Is groentepuree minder gezond dan hele groentes?

CBS: geestelij­ke gezond­heids­zorg zoekt meer mensen dan ooit

Nog nooit werden in de geestelijke gezondheidszorg zoveel werknemers gezocht als nu. Het CBS meldt dat de vacaturegraad in de sector is gestegen tot het hoogste niveau ooit gemeten. Voor elke duizend banen waren er halverwege vorig jaar 67 vacatures. Tegelijkertijd neemt de uitstroom van werknemers toe. Vooral jongeren tussen de 25 en 35 jaar verlieten de sector vaker.