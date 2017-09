Incident met patiënt kan traumatisch zijn voor medisch personeel

De onderzoekers stellen dat er te weinig aandacht is voor de zogenoemde 'second victims' van incidenten. Ze deden onderzoek onder 5137 medisch specialisten, verpleegkundigen en paramedici in negentien Nederlandse ziekenhuizen. Ruim 80 procent van de ondervraagden gaf aan ooit een of meer keer persoonlijk betrokken te zijn geweest bij een onbedoelde gebeurtenis die tot schade heeft geleid of nog zou kunnen leiden.



Bijna een derde van de zorgverleners maakte een of meerdere gevallen mee die leidden tot het overlijden van of permanente schade voor de patiënt. Meer dan de helft beschrijft symptomen als hyperalertheid, schaamte, twijfel over kennis en kunde, stress en zich angstig voelen.



Meer dan 20 procent zegt langer dan twee maanden last gehad te hebben van flashbacks; een symptoom van een posttraumatische stressstoornis. Zorgverleners geven verder aan dat ze behoefte hebben aan erkenning van de impact van de gebeurtenis op medisch personeel.