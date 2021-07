‘Ik wil niet de dokter met het opgeheven vingertje zijn, maar laten zien wat er gebeurt als je 30 minuten beweegt’

Tja, Corona hè

,,In de spreekkamer zie ik veel coronakilo’s. Ik kan de woorden ‘corona hè’ niet meer horen. In begin was ik mild, nu raak ik geïrriteerd. Het gemak waarmee mensen dat zeggen, zo van: ‘Dan zal Wittekoek het wel begrijpen.’ Dat de sportschool dicht was, was geen excuus om niet te bewegen. Om meer te drinken, vaker eten te laten bezorgen. Maak bewegen onderdeel van je routine. Daar heb je niemand voor nodig, ook de sportschool niet.”



Bewegingsarmoede is de nieuwe pandemie

,,Ik ben verbaasd als ik hoor hoeveel mensen er zijn die uitsluitend noodzakelijke stappen van A naar B zetten. Zoals naar de auto lopen. Dat zijn dagelijks een paar honderd stappen. Niet voor niets dat díe mensen bij mij komen. Je hoeft echt geen marathon te gaan lopen. Ik had laatst mijn zus aan de telefoon. Ik zei: ‘An, lees jij nou maar fietsen waar lopen staat. Uiteindelijk gaat het om bewegen.”



Hardlopen als medicijn

,,In de bloedvaten wordt de hele dag stikstofoxide afgegeven. Die houden je vaten wijd en elastisch. Roken legt de afgifte van stikstofoxide lam. Maar ook bij mensen die weinig bewegen zien we verstijving van de vaten. Als je de binnenkant van je bloedvaten dagelijks uitdaagt, verbetert dat de hart- en vaatfunctie. Het remt het proces van aderveralking en dichtslibben. Het vrouwenhart is daar nog gevoeliger voor. Zij kunnen al klachten krijgen zonder dichtgeslibde vaten. Sommige vrouwen behandel ik daarom met een beweegprotocol.”



Quote Je lichaam krijgt letterlijk een boost van bewegen Janneke Wittekoek

Train jezelf Covid-proof

,,Je lichaam krijgt letterlijk een boost van beweging. Door te trainen boost je je immuunsysteem. Dat begint dus al met 30 minuten matig-intensief trainen. Vroeger zeiden we: als je dagelijks bij elkaar opgeteld maar 30 minuten traint. Inmiddels weten we dat je dat achter elkaar moet doen, dertig minuten aaneen.”



Dagelijks een uur yoga en een half uur bewegen helpt het cholesterol te verlagen

,,Dat is de ideale situatie, maar anderhalf uur per dag is best veel. Dat neem ik terug.”



Oestrogeen is een krachtig antioxidant

,,Het vrouwelijke geslachtshormoon oestrogeen stimuleert de afgifte van stikstofoxide. Dat maakt vrouwen in theorie betere duurlopers dan mannen. Vrouwen hebben ook een wat krachtiger afweersysteem dan mannen. Dat verklaart waarschijnlijk ook waarom vrouwen later dan mannen gevoelig worden voor aderverkalking. Het heeft ook een keerzijde: onze afweer is zo goed, dat het zich tegen ons kan keren. Vrouwen hebben daarom vaker een auto-immuunziekte, zoals reuma en ziekte van Crohn. Daarbij valt het immuunsysteem ook gezonde delen van het lichaam aan.”



Suiker is gif

,,Als ik dat roep, dan hoop ik dat mensen meer gaan nadenken over wat ze naar binnen werken. Maar dat moet ik nuanceren. Je hebt slimme koolhydraten en slechte koolhydraten: suikers. Veel vrouwen in de overgang zeggen: ik eet hetzelfde, maar ik word steeds dikker. Zij moeten suiker laten staan, want teveel suiker wordt opgeslagen als vetweefsel. Als je een marathon loopt, mag je best een sportdrank drinken. Maar niet als je rondje park hebt gelopen en zéker niet als je in overgang zit. Neem een snoeptomaatje, anders gaat die buik er niet af.”



Quote Met bewegen op recept kun je medicatie voorkomen Janneke Wittekoek

Mensen zijn moeilijk te motiveren

,,Ik had laatste een mevrouw op mijn spreekuur bij HeartLife Klinieken waar ik werk: ‘Ik vind afvallen zo verschrikkelijk’. Dan zeg ik: ‘Je móét!’ Ik probeer een patiënt te laten zien wat er gebeurt als je 30 minuten beweegt. Met bewegen op recept kun je medicatie voorkomen. Maar het kost tijd. Daar was in het ziekenhuis waar ik werkte geen tijd voor. Het tij keert, maar nog steeds zijn er vakbroeders die zeggen: Wij zijn er voor het echte werk zoals dotteren, laat leefstijlgeneuzel maar aan de huisarts over”



Van cholesterolverlagers krijg je groen haar

,,Mijn patiënten willen geen cholesterolverlagers, omdat op Facebook staat dat je er groen haar van krijgt. Onzin natuurlijk. Mijn gevecht tegen het internet is soms best vermoeiend. Als je een tweede hartinfarct wilt voorkomen, zijn cholesterolverlagers heel belangrijk. Dan is het zonde dat ik mijn spreekkamertijd moet besteden om mensen te overtuigen. Rode gistrijst gaat in gezondheidswinkels als warme broodjes over de toonbank en als ik met wetenschappelijke kennis cholesterolverlagers voorschrijf, word ik argwanend aangekeken.”



Je leeft net iets langer als je een of twee alcoholische drankjes per dag nuttigt

,,Ik ben heel mild mens. Het gaat er ook om hoe je alcohol drinkt: samen, met een hapje eten. Ik realiseer mij dat ik goed op moet passen wat ik zeg, omdat alcohol een gifstof is en onder andere slecht voor je hersenen is. Ik wil niet de dokter met dat opgeheven vingertje zijn. Je mag best eens iets eten of drinken dat niet gezond is. Hel hele leven is schade en herstel, we hebben goede reparatiemechanismen. Maar je moet niet overdrijven.”



Hart & Lopen, bewegen als medicijn. Janneke Wittekoek (paperback, uitgeverij Lucht) 20 euro.