‘Ik moest aan de viagra om haar te kunnen bijbenen’

,,Ze had het gezicht van een engeltje, maar vanbinnen kon ze heel donker zijn. Toen ik Olya leerde kennen op mijn werk, zat ze in een moeilijke periode. Ze had een kind gekregen, de vader was ervandoor gegaan en zij klom net uit een postnatale depressie. Ik was haar rebound-vriendje; ze was vooral op zoek naar steun. En ik vond het best, ik deed graag dienst als die schouder om op uit te huilen.