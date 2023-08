Ik heb borstkanker gehad, hoe kan ik ooit weer van seks genieten?

Alles bij elkaar valt het goed voor te stellen dat je merkt dat je zin in seks is afgenomen, maar ook dat het vrijen niet meer zo gaat als daarvoor, of dat penetratie pijn doet. Dan is het vaak de kunst om je lichaam en je seksualiteit opnieuw te ontdekken. Neem hier de tijd voor. Zoek uit wat nu wel prettig is, los van wat voorheen prettig was. Daarbij kan er verdriet loskomen om wat je bent kwijtgeraakt. Mogelijk komt er ook ruimte voor iets nieuws. Als je een partner hebt, dan is het belangrijk dit ook samen te doen.’’