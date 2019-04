Huisarts stuurt verkouden patiënt naar drogist

Drogisten en huisartsen gaan samenwerken om mensen met kleine kwalen, zoals verkoudheid, insectenbeten of schaafwonden, beter te helpen. In het Gelderse Brummen en Tiel vinden twee proeven plaats, meldt Trouw .

,,Via de drogist en zelfmedicatie kunnen mensen een kleine kwaal zelf oplossen”, vertelt directeur Marten Hummel van het Centraal Bureau Drogisterijbedrijven (CBD). Drogisterijen en huisartsen spreken af om over gevallen als verkoudheid, hoofd- en buikpijn en schaafwonden dezelfde adviezen te geven. Dat gebeurt via zogeheten advieskaarten: schema’s die aangeven wat te doen bij welke klachten of symptomen.

‘Huiver’

Huisarts Kerkhoven, die aanwezig was bij debatten tussen huisartsen en drogisten waaruit deze proef is ontstaan, geeft aan dat hij de combinatie tussen gezondheid en de commerciële functie van drogisterijen ‘spannend’ vindt. ,,Er moet toch een bepaalde omzet worden gehaald, dus de klant is koning. Daar zit wat huiver.” Daarnaast zijn er zorgen om de kwaliteit van het personeel. Zo zal iemand die op zaterdag een bijbaantje heeft in een drogisterij niet over alle benodigde medische kennis beschikken.

CBD-directeur Hummel wijst op de wettelijke taak van drogisterijen: ,,In de perceptie van de buitenwereld is een drogist een retailer (een winkelier). Toch moet hij goede en verantwoorde zorg leveren, net als bijvoorbeeld de apotheek.” Bij twijfel of in geval van ernstige klachten, mogen drogisterijen niet verkopen, maar moet er worden doorverwezen naar de huisarts.