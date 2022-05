Hoe weet je of jij hoogbegaafd bent? Een expert legt uit wat de kenmerken zijn

Bij de term hoogbegaafdheid denken veel mensen aan slimme koppen die moeiteloos dokter of ingenieur kunnen worden. ,,Dat is inderdaad een onderdeel van hoogbegaafd zijn”, zegt expert Tessa Kieboom. Zij schreef talloze boeken over het thema en is bestuurder van expertisecentrum Exentra. ,,Hoogbegaafde mensen hebben een sterk ontwikkeld brein. Ze kunnen snel denken en verbanden leggen. Maar dat brein is ook gekoppeld aan een sterk ontwikkeld bewustzijn. Ze houden zich in hun hoofd met veel meer dingen bezig dan hun leeftijdsgenoten.”