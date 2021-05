Hoe sportjunkie EsmeeAnne ondanks beperking in finale missverkiezing staat: ‘Dacht eerst: is dit een grap?’

‘Stel, aan je sterfbed staan drie boze ideeën. Welke is dan het meest boos omdat jij het niet waarmaakte?’

20 april Na dik een jaar af en aan in lockdown wordt het steeds moeilijker om mentaal fit te blijven. Wouter de Jong (40) schreef het boek Mindgym Journal, vol tips over hoe we het beste die laatste lockdownloodjes kunnen verlichten.