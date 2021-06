Hoe slaap je goed in een vreemd bed?

,,Veel vakantiegangers kampen op reis met het first night-effect. In 2016 is dit fenomeen bewezen door Japanse wetenschappers. Die ontdekten in de linkerhersenhelft sterk verhoogde hersenactiviteit bij een eerste nacht in een vreemd bed. Ze vergeleken het met een soort nachtkijker die zeezoogdieren en vogels hebben om wakend te slapen. Mogelijk is het evolutionair bepaald: je slaapt in een vreemde omgeving moeilijker dan normaal, omdat ‘vreemd’ synoniem is aan ‘gevaar’. Je brein is dus alerter.