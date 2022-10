Hoe pijnlijk is mammografie? 'Ze pakt mijn borst alsof het een pond gehakt is’

Floor Jansen krijgt diagnose borstkan­ker: ‘Een enorme schok’

Floor Jansen (41) heeft borstkanker. Dat maakt de Nightwish-zangeres vandaag bekend op Instagram. Ze wordt morgen geopereerd aan de tumor in haar borst. ‘Mijn prognose is zeer goed. Het lijkt een niet-agressieve vorm van kanker te zijn die waarschijnlijk ook niet is uitgezaaid’, aldus Jansen.

26 oktober