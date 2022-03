Hoe kan het dat vijftig jaar geleden de zaadkwaliteit van mannen hoger lag?

,,Zaadcellen worden in de zaadbal geproduceerd en dat proces duurt ongeveer zestig tot zeventig dagen”, vertelt uroloog-androloog Marij Dinkelman-Smit (ErasmusMC). Hierna worden de cellen in ongeveer tien tot twintig dagen naar de bijbal getransporteerd voor opslag. Bij een zaadlozing gaan ze via de zaadleider langs de prostaat, daarna mengen ze zich met zaadvocht uit de zaadblaasjes en vormen daarmee het witte kwakje dat we allemaal kennen. Een belangrijke factor in de zaadcelproductie is het hormoon testosteron.