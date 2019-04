Hoe gevaarlijk zijn de mazelen? Alle vragen beantwoord

1) Hoe groot is de kans op een mazelenuitbraak in Nederland?

,,Omdat er in heel Europa veel uitbraken zijn, verwachten we de komende tijd met enige regelmaat importgevallen van mazelen,” verklaart arts infectieziektebestrijding Helma Ruijs van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). ,,Het gaat dan om mensen die in het buitenland mazelen oplopen en meebrengen naar Nederland en hier één of enkele mensen besmetten.’’



Zeker in kinderdagverblijven kunnen er dan meer besmettingen optreden, zoals nu in een kinderdagverblijf te Den Haag is gebeurd. Drie kinderen zijn besmet. Een vierde kind is ziek, maar daarbij is de diagnose mazelen nog niet bevestigd. Twee van de kinderen waren niet ingeënt. Een kind heeft het virus waarschijnlijk in het buitenland opgedaan en verspreidde het verder. Het RIVM ‘verwacht niet dat er in Nederland weer een grote uitbraak komt met honderden of duizenden gevallen zoals in 2013’. Ruijs: ,,Want iemand die al mazelen heeft gehad, kan de ziekte niet opnieuw krijgen.’’