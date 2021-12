Hoe een medicijn dat niet werkt, wél kan helpen (door zijn kleur)

Uw vakgebied in maximaal honderd woorden?

,,Ik ben van huis uit apotheker en epidemioloog. Ik heb mij vooral gericht op onderzoek naar de verschillen in gebruik van medicijnen en hoe dat doorwerkt in de effecten.”

,,Als een medicijn wordt toegelaten tot de markt, heeft het een heel traject doorlopen waarbij is aangetoond dat het voldoende werkt en veilig is. Dat is altijd in een gecontroleerde situatie. Ik ben geïnteresseerd wat het medicijn vervolgens doet in de ‘buitenwereld’ met allerlei andere omstandigheden.’’