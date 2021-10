Het wachten is nu op een fikse griep en De Jonge die je vertelt dat alles je eigen schuld is

Alleen bij een vriendje spelen? Kan niet. Juul (7) moet door zijn diabetes altijd in de gaten gehouden worden

30 september Uit eten? Kan niet zomaar. In zijn eentje bij een vriendje spelen? Dat al helemaal niet. Juul van Oosterom is al een hele knul van 7 jaar oud maar hij moet door diabetes type 1 nog altijd constant in de gaten worden gehouden.