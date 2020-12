Henny (73) blijkt al jaren aanvullend verzekerd voor kraamzorg

Dit zegt de adviseur:

Veel Nederlanders lopen lang niet ieder jaar hun zorgverzekering door, ziet Jochum Veerman van Independer in de praktijk. Het gevolg is dat zij vaak allerlei aanvullende zorg verzekerd hebben, die niet nodig is. ,,Dat is natuurlijk zonde.’’ Zoals bij Henny van der Heijden.

Zij maakt daarnaast gebruik van een collectieve zorgverzekering. Vroeger zat daar een korting op van 10 procent van de basisverzekering. Dit jaar is dat nog 5 procent. En in 2023 moeten verzekeraars daar helemaal mee stoppen. Veerman. ,,We zien dat verzekeraars deze collectiviteitskorting vaak toepassen op de wat duurdere basisverzekeringen.’’ Dat betekent dat ondanks de korting, de premie alsnog relatief hoog is. Veel verzekeraars hebben naast de bekendere merken ook de wat onbekendere en vaak goedkopere merken. ,,Zoals bijvoorbeeld Zilveren Kruis met Ziezo. Als je hiervoor kiest, blijf je bij dezelfde verzekeraar en lever je een klein beetje in op de service, bijvoorbeeld omdat alles online geregeld wordt.’’

Van der Heijden is overigens niet de enige die huiverig was om over te stappen. ,,Bij het veranderen van energieleverancier verandert er niets, de stroom die je krijgt blijft gelijk. Bij een zorgverzekering gaat het toch om je gezondheid en mensen vinden overstappen daarom soms spannend.’’ In de praktijk komt het echter op hetzelfde neer, zegt Veerman. ,,Alle verzekeraars in Nederland zijn goed en de inhoud van de basisverzekering is door de overheid bepaald, die is dus overal hetzelfde.’’