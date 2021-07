Heerlijk fietsen door de Lopikerwaard: ‘Een cadeautje’

Vertrekpunt is Marnemoede in IJsselstein. Bij de kruising Meerlopad/Zuid IJsseldijk, knooppunt 79, rijden we naar knooppunt 81. De routebeschrijving wil ons doen geloven dat we in Nieuwegein zijn aanbeland, maar dat klopt niet. We zijn nog altijd in IJsselstein waar we de brug over de IJssel nemen.