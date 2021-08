Heb jij een pornoverslaving? Stel jezelf dan de vraag: 'Heb ik een gezonde relatie met seks?’

Wandelen Wandelen: meters voor een beter leven

17 juli Ik zat vast in de modder met mijn linkervoet en was bang dat mijn laatste uur geslagen had, zo hard zoog de modder. Gelukkig had ik mijn andere voet nog niet op de aarden wal gezet die door regen van de helling was gespoeld en over de weg gegleden, en waar ik dacht even overheen te wippen. Ik hurkte, leunde naar achteren en zette af, de linkervoet kwam met een plop vrij, de schoen was verloren.