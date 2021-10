Haarkunstenaar Hainie (53) overleefde een dubbele hersenbloeding: ‘Ik moet alles opnieuw leren, ook het knippen’

Caroline heeft borstkan­ker: ‘Ik verkeer weer in gezonde wereld, maar kanker heb je steeds opnieuw’

5 oktober Ze is moeder, directeur van een uitgeverij, getrouwd met een arts en schrijver van het boek U mag even plaatsnemen. Aan het begin van de borstkankermaand maakt Caroline Reeders (55) de balans op: ‘De optimistisch getoonzette posters bij de tramhalte laten me beseffen dat ik een-op-de-zeven ben.’