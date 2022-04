Grote achterstanden bij UWV: Vier maanden wachten op beoordeling voor uitkering

Zorgmede­wer­ker heeft het meest last van ongewenst seksueel gedrag

Jonge vrouwelijke werknemers krijgen het vaakst te maken met ongewenste seksuele aandacht, blijkt uit onderzoek van TNO en CBS. 21 procent van de vrouwelijke werknemers tussen de 15 en 25 jaar zegt in het afgelopen jaar last te hebben gehad van ongewenste seksuele aandacht van klanten, patiënten, leerlingen of passagiers.

