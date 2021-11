Grootste antivaxers zetten principes aan de kant wanneer het om spuit van cosmetisch arts gaat

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ik kon mezelf niet bedwingen om te stoppen met kijken naar de jonge vrouw die een paar tafeltjes verderop aan een glaasje prosecco nipte. Twee dikke zwarte wenkbrauwen leken met een stift op haar bewegingloze voorhoofd getekend. Haar lippen waren opgezwollen en staken als een snavel naar voren. Haar hoge jukbeenderen en scherp gevormde kaaklijn glommen in het kaarslicht. Ze keek mij aan en lachte. Verdomd. Nu zag ik het pas goed. Het was mijn oud-stagiair.

Haar jonge gezichtje leek als twee druppels hyaluronzuur op dat van Dré Hazes’ ex-liefje Sarah van Soelen. Met de kin van Nikkie Plessen. Maar wie denkt dat de spuit van de cosmetisch arts alleen in de lippen van een paar losgeslagen influencers belandt, heeft het goed mis. In Nederland neemt het gebruik van botox en vooral fillers de laatste jaren explosief toe en waar het voorheen vooral 40-plussers waren die er jonger en minder vermoeid uit wilden zien, stappen nu steeds meer jonge mensen de kliniek binnen voor een opfrisbeurt of de laatste trend: een setje lippen zoals die van influencers Monica Geuze of Romy Boomsma.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Het gemak waarmee vrouwen uit alle lagen van de bevolking botox of fillers kunnen laten zetten is enorm toegenomen. Het taboe lijkt verdwenen en het kost tegenwoordig geen drol meer: een bezoekje aan de kapper is vaak duurder dan een zone babybotox. En daar wordt gretig gebruik van gemaakt: van de Linda’s en Chantals op tv tot de kledingverkoopster op de hoek. Ja, zelfs de grootste moederharten die het vaccin weigeren omdat ze geen ‘rommel’ in hun lijf willen, zetten hun principes graag aan de kant wanneer het om de spuit van de cosmetisch arts gaat.

Ik heb daar geen enkel waardeoordeel over - ik ben zelf ook niet roomser dan de paus. Maar laten we wel wezen, over de langetermijneffecten van botox en fillers is nog écht weinig bekend en de kans dat er iets misgaat is altijd aanwezig. Daarvoor hoeven we alleen maar te kijken naar de berichten van de afgelopen maanden over lekkende en zwetende borstimplantaten. Daarvan dachten we aanvankelijk ook dat het geen kwaad kon.

Quote We scheren, verven, trainen, en spuiten er lustig op los om aan een beeld te voldoen dat we elkaar voortdu­rend opleggen

Laat je goed voorlichten en ga niet naar de eerste de beste beunhaas, waarschuwde cosmetisch arts Tom Decates onlangs nog op deze site. Waarvan akte. Toch zou het gesprek niet enkel moeten gaan over de gevaren van cosmetische ingrepen. Veel interessanter is de vraag waarom vrouwen door zoveel brandende hoepels springen om aan het laatste schoonheidsideaal te voldoen. We scheren, verven, trainen, en spuiten er lustig op los om aan een beeld te voldoen dat we elkaar voortdurend opleggen.

Het antwoord is, volgens mij, zo oud als het korset van Marie-Antoinette. Vrouwen worden, veel meer dan mannen, beoordeeld op hun uiterlijk en voelen veel druk om aan dat dwingende schoonheidsideaal te voldoen. Waar het bij mannen meer gaat om status en geld, ligt de focus bij vrouwen op schoonheid. Dat krijgen jonge meisjes dankzij barbiepoppen en sprookjes als Assepoester met de paplepel ingegoten. We beoordelen vrouwen eerder op uiterlijk dan op andere kwaliteiten. Het is niet toevallig dat Jaap Jongbloeds populaire programma Het mooiste meisje van de klas heet, en niet ‘het slimste meisje van de klas’. Jonge, knappe vrouwen hebben een hoger aanzien en krijgen over het algemeen vaker voorrang in onze maatschappij. En daarin nemen ze elkaar ook continu de maat. Niet zo vreemd dus dat vrouwen er alles aan gelegen is om er zo jong, knap en fris mogelijk uit te blijven zien. En daar gaan we, mede dankzij de vreselijke like-cultuur van social media, helaas steeds verder in.

Abonneer je op de podcast Zij Zegt Elke week ook via Spotify en iTunes te beluisteren.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Stelling: Vrouwen worden te veel op hun uiterlijk beoordeeld

Eens/oneens? Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.