Grensoverschrijdend gedrag in de zorg: ‘Ik word weleens ‘zustertje’ genoemd’

Groen werkte eerder als verpleegkundige en nu als coach, Van Sasse van IJsselt is naast verpleegkundige ook docent. Samen maken zij een podcast voor verpleegkundigen en verzorgenden waarin zij gevoelige onderwerpen bespreken in de hoop het taboe te doorbreken.

Waarom besloten jullie in de podcast aandacht te besteden aan grensoverschrijdend gedrag?

,,Er kwamen via social media veel verhalen binnen van mensen die hun ervaringen met grensoverschrijdend gedrag deelden’’, vertelt Groen. ,,Ongeveer de helft van de verpleegkundigen en student-verpleegkundigen heeft hier weleens mee te maken gehad. Dat aantal ligt waarschijnlijk nog veel hoger, als je bedenkt dat niet iedereen naar voren stapt.”



Van Sasse van IJsselt: ,,Ik denk ook dat je niet meteen doorhebt dat je te maken hebt met grensoverschrijdend gedrag. Het zijn vaak kleine dingen en zeker als student kun je iets misschien sneller als ‘normaal’ zien.”



Cijfers van het CBS laten zien dat verpleegkundigen vaker dan andere beroepsgroepen te maken krijgen met grensoverschrijdend gedrag. Waar ligt dat aan, denken jullie?

,,Ik denk dat aangeven dat je een bepaalde manier van met elkaar omgaan niet prettig vindt altijd moeilijk is, maar in de zorg is dat nog lastiger. Je wil verzorgen en geruststellen, aanrakingen als een hand op een schouder horen daar dan al snel bij. Daarnaast heb je te maken met kwetsbare en zieke mensen”, zegt Groen.



Quote Verpleeg­kun­di­gen worden nog steeds gezien als een soort sekssym­bool Thomas Groen

,,Daarnaast denk ik dat verpleegkundigen niet serieus worden genomen”, gaat Groen verder. ,,Zij worden nog steeds gezien als een soort sekssymbool, er zijn verpleegkundigen die ‘zustertje’ worden genoemd.” Van Sasse van IJsselt: ,,En met Halloween gaat iedereen verkleed als verpleegkundige, vaak in korte rokjes.”

Verder zou de reden ook gezocht kunnen worden in de aard van het werk. Groen: ,,In de zorg ben je altijd heel erg op die ander, de hulpbehoevende gericht, waardoor je minder op jezelf let.”

,,Ziektebeelden spelen ook mee”, legt Van Sasse van IJsselt uit. ,,Het kan zijn dat een patiënt in zijn of haar situatie door ziekte niet anders kan dan zo reageren. Dat moet je dan accepteren, maar betekent wel dat het voor jou als persoon over jouw grenzen heen kan gaan.”

Wordt jullie geleerd om daarmee om te gaan?

Groen: ,,Naast een coach en een leidinggevende, is er ook een vertrouwenspersoon waar je naartoe kunt om dit soort incidenten te melden. Maar dat hebben wij ook nog nooit gedaan. Het werk brengt al zo’n hoge administratieve last met zich mee, dat je er niet aan moet denken om vervolgens in eigen tijd een melding te maken.”



Quote Voor een klein deel gaat het om mensen die ongepast gedrag vertonen door hun ziekte Thomas Groen

,,Het helpt vaak ook al om het erover te hebben met collega’s”, vult Van Sasse van IJsselt aan. ,,Om het probleem inzichtelijk te maken moet er veel meer worden gemeld.”

Het zal ook meespelen dat in de zorg sprake is van een andere werkverhouding. Het gaat niet om een werkgever en werknemers, maar om patiënten en verzorgers.

,,Voor een klein deel gaat het om mensen die ongepast gedrag vertonen door hun ziekte”, vertelt Groen. ,,Het is moeilijk iemand daarop aan te spreken. Een van de consequenties is dan al snel dat je iemand zorg gaat ontzeggen die wel nodig is.”



Van Sasse van IJsselt: ,,In de meeste gevallen gaat het om mensen die prima snappen dat bepaalde omgangsvormen in acht moeten worden genomen. Maar dat vergeten als ze eenmaal met een paar andere mannen op een kamer liggen en roepen: ‘Er lopen hier alleen maar mooie vrouwen rond’. Ik hoef dat niet te horen als ik aan het werk ben. Verder speelt ook mee dat je als verpleegkundige een relatie opbouwt met de patiënt. Iemand ligt meestal niet maar één dag in het ziekenhuis. Geef jij aan dat jouw grenzen zijn overschreden, is die relatie geschaad.”

Hoe kan dan wel een veilige werkomgeving gecreëerd worden?

,,In het huidige systeem waar meldingen worden opgeslagen over bijvoorbeeld medicijngebruik, is het niet mogelijk om gevallen van grensoverschrijdend gedrag aan te kaarten”, zegt Van Sassevan IJsselt. ,,Dat moet anders.”



Quote Net als bij andere gevallen van grensover­schrij­dend gedrag ligt de schuld niet bij degene die het overkomt, maar bij de dader Maaike Sasse van IJsselt

Groen: ,,Dat laat wel zien dat er geen bewustzijn is. Het zou goed zijn als werknemers handvatten krijgen die kunnen helpen om hun grenzen aan te geven.” ,,En als er geen meldingen worden gemaakt, weet je ook niet waar je mee te maken hebt”, zegt Van Sasse van IJsselt. Groen vult aan: ,,Dat maakt het ook lastig om een schuldige aan te wijzen.”

Wie is aan zet om daar verandering in te brengen?

Van Sasse van IJsselt: ,,Er moet niet met een vinger naar verpleegkundigen worden gewezen. Net als bij andere gevallen van grensoverschrijdend gedrag ligt de schuld niet bij degene die het overkomt, maar bij de dader. Verpleegkundigen zetten zich in voor anderen, maar kunnen niet goed voor zichzelf opkomen en cijferen zichzelf weg. Laat zorginstanties voor ons opkomen en handvatten geven om hiermee om te gaan.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.