Gouke bedacht 5 vragen om je gezondheid te meten, en die worden over de hele wereld gebruikt

Een emmer vol kots, verstopt in de kast: zo hield Charlie haar eetstoor­nis voor iedereen geheim

Therapeut Charlie Paludanus (56) heeft zelf ondervonden hoe heftig een eetstoornis is. De Utrechtse worstelde in haar jonge jaren met boulimia. In haar studentenkamer kotste ze stiekem in een Hema-emmer. ,,Als ik daarover vertel, voel ik me weer even dat hoopje ellende van toen.’’

