GGD-arts ziet veel prikangst onder jongeren: ‘Vooral mannen gaan onderuit’

Volgens GGD-arts Vicky Sideridou van GGD IJsselland is er echt een verschil met de start van de vaccinatiecampagne. ,,In het begin hadden we natuurlijk vooral de ouderen, die hebben wat meer meegemaakt in het leven en zijn niet zo bang voor de prikken. Nu merken we dat jongere mensen vaker aangeven dat ze bang zijn of slechte ervaringen hebben met (bloed)prikken.”