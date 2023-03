Gerda (59) heeft áltijd pijn, maar dat is niet te zien: ‘Wil dat verborgen handicaps worden herkend en erkend’

Babymeisje dat in de Lek werd gevonden in stilte begraven: ‘We noemen haar Mirjam’

,,We brengen jou naar een rustplek, maar liever hadden we je een wiegje gegeven.” Mirjam van Lekkerkerk, dat is haar naam. Het levenloze babymeisje dat op 3 maart in de Lek werd gevonden, is donderdagochtend in Lekkerkerk in besloten kring begraven.