Gerard (62) wil best een prik, maar géén AstraZeneca door vaatproblemen: ‘Been kon niet worden gered’

Talloze telefoontjes naar het ministerie, het RIVM en de GGD’s Haaglanden, Rotterdam en Utrecht. Sinds zijn oproep voor de prik binnen is, heeft Gerard Smits stad en land afgebeld of er niet érgens een gaatje is zodat hij niet het AstraZeneca-vaccin ingespoten krijgt, maar dat van Pfizer. ,,Helaas zonder resultaat. Al had ik naar Groningen moeten reizen, ik had het gedaan. Wat leven we toch in een bureaucratisch land”, verzucht de Zoetermeerder.