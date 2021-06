Gerard (62) krijgt toch een Pfizerprik na weigeren AstraZeneca

Dit zijn de lange- en korte termijn effecten van stoppen met alcohol

14 mei Nu de terrassen weer geopend zijn is het voor velen verleidelijk om een biertje te bestellen. Volgens Rob Bovens, gespecialiseerd in alcoholgebruik- en verslaving, associëren veel mensen de versoepelingen met alcohol. Maar wat gebeurt er met je gezondheid als je dat biertje of wijntje op het terras vervangt door een glas spa rood?