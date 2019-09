Genezen van kanker, maar toch geen verzekering

Het leven van Jan-Willem Lankhaar uit Maarssen stond in 2016 op zijn kop. De dokters constateerden lymfeklierkanker en het leven zag er even somber voor hem uit. Toch knapte hij op en was hij een halfjaar later genezen.

Maar toen hij met zijn gezin naar een grotere woning wilde verhuizen, kwamen de problemen. Lankhaar had het liefst een nieuwe hypotheek afgesloten. Hem was verteld dat het, ondanks zijn ziekte, geen enkel probleem zou zijn om daarvoor een overlijdensrisicoverzekering (ORV) af te sluiten. Maar na een wekenlange zoektocht bleek het toch niet te lukken. De verzekeraars wezen hem af omdat hij kanker had gehad. ,,Het advies was om nog een paar maanden te wachten en het dan opnieuw te proberen. Dat kwam wel even binnen.’’

Zes op de tien

Het verhaal van Jan-Willem staat volgens de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) niet op zich. Uit een inventarisatie blijkt dat het zes op de tien (ex)-kankerpatiënten niet lukte om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten, terwijl dat vaak wel verplicht is, bij het afsluiten van een hypotheek bijvoorbeeld. En daar schrok Mirjam van Belzen van het NFK van. ,,We wisten dat het een probleem was, maar dit was hoger dan we hadden gedacht.’’

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Ex-kankerpatiënten hebben moeite met het afsluiten van een hypotheek. © ANP XTRA

Zelfs nadat patiënten vijf jaar kanker hadden overleefd, lukte het de helft van de mensen niet om een verzekering af te sluiten. Onacceptabel, vindt het NFK, en daarom wil de federatie nu dat ex-kankerpatiënten het recht krijgen om vergeten te worden.

In Frankrijk is dat al langer wettelijk vastgelegd. Daar vervalt de meldplicht om de verzekeraar te laten weten dat iemand ooit is behandeld voor kanker na tien jaar. ,,De overlevingskansen van kanker zijn enorm gestegen. Dat zouden verzekeraars veel beter moeten meewegen dan nu het geval is’’, zegt Van Belzen.

Quote Ook wij vinden dat ex-kankerpatiënten die hun behande­ling al jaren achter de rug hebben en genezen zijn verklaard met een schone lei zouden moeten kunnen beginnen Verbond van Verzekeraars

Te somber

Het Verbond van Verzekeraars herkent dat (ex)kankerpatiënten soms problemen hebben met het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering, maar de groep gedupeerden zou in werkelijkheid veel kleiner zijn. ,,Het beeld dat wordt neergezet is te somber’’, zegt woordvoerder Paul Koopman. De enquête van het NFK werd uitgezet onder 35.000 panelleden, maar slechts 316 gaven antwoord. ,,Waarschijnlijk hebben vooral de mensen gereageerd die problemen hebben ondervonden. Zo krijg je een anti-selectie.’’

Desondanks steunt het Verbond het pleidooi van het NFK. Koopman: ,,Ook wij vinden dat ex-kankerpatiënten die hun behandeling al jaren achter de rug hebben en genezen zijn verklaard met een schone lei zouden moeten kunnen beginnen. Dus geen hogere premies of uitsluiting bij de verzekering.’’

Weigeren

Jaarlijks worden er 200.000 overlijdensrisicoverzekeringen afgesloten. Verzekeraars mogen een nieuwe cliënt weigeren wanneer die een slechte levensverwachting heeft. ,,Als er bij het overlijden twee ton moet worden uitgekeerd, terwijl de verzekerde bij leven maar vijfhonderd euro premie kon inleggen, is dat een groot risico voor de verzekeraar. Verzekeraars willen bovendien voorkomen dat mensen pas op het laatste moment hun overlijdensrisicoverzekering afsluiten.’’

Zowel de acceptatie als afwijzing moet goed worden onderbouwd, zegt Koopman. Maar dat een nieuwe cliënt met een vergevorderde ziekte een hogere premie moet betalen, is volgens het Verbond niet vreemd. ,,De verzekeraar verzekert jouw leven. Als je een slechte levensverwachting hebt, heeft dat gevolgen voor de premie.’’