Geen gemekker, gewoon vroeg de wekker: kan iedereen een ochtendmens worden?

Faalangst, onzeker­heid of uitstelge­drag? Misschien ben je een perfectio­nist

30 april Eeuwig uitstellen, niet trots zijn op prestaties en veel piekeren. Pas toen journalist en psycholoog Chantal van der Leest een boek schreef over perfectionisme, ontdekte ze hoeveel last ze er zelf van had. ‘Perfectionisme is een zeemonster met heel veel verschillende koppen.’