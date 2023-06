Frank dronk een krat Duvel per dag: ‘Ik was 47 en dacht dat ik de 50 niet zou gaan halen’

Jarenlang vond Frank Engelbertink (57) Duvel-bier het lekkerste wat er was. Tijdens zijn burn-out greep hij veelvuldig naar het Belgische biertje. Dat resulteerde in een alcoholverslaving. Hij verloor zijn baan, vrouw en huis. Nu, 11 jaar later, drinkt hij geen druppel meer en vraagt hij aandacht voor het bespreekbaar maken van verslaving. ,,Erover praten heeft mij gebracht waar ik nu ben.”

In zijn tienerjaren vond Engelbertink het al lekker om bier te drinken. Hij werd niet snel dronken en had daarnaast ook nooit last van een kater, vertelt hij. Op 35-jarige leeftijd kreeg hij een burn-out. Hij had last van een hoge werkdruk, zat in een ingewikkelde relatie, was net vader geworden en had een nieuw huis gekocht. Hij ging veel fietsen om zich beter te voelen. ,,Na het fietsen vond ik dat ik een biertje verdiend had. Maar dat fietsen werd steeds korter, en de bezoeken in de kroeg werden steeds langer.”

Een onschuldig speciaalbiertje

Volledig scherm Frank Engelbertink. © Privé archief Engelbertink dronk voornamelijk Duvel, een Belgische Blond speciaalbier. Vanaf vijf Duvel bier begon hij zich ‘goed’ te voelen. ,,Daarna kon ik doordrinken zonder te veranderen in mijn gedrag. Maar naarmate de jaren vorderde, begon ik steeds vroeger op de dag met drinken. Op gegeven moment werd ik wakker met ontwenningsverschijnselen.”

Engelbertink dronk ongeveer een krat Duvel per dag. Na acht maanden in een burn-out te hebben gezeten, begon hij weer met werken. Al snel paste zijn drukke baan niet meer in zijn leven, en nam zijn werkgever afscheid van hem. Hij kwam zonder werk te zitten en besloot zijn huis met overwaarde te verkopen. Die overwaarde ging op aan alcohol. Voor Engelbertink het wist, had hij schulden, zat hij in een scheiding en was hij dakloos.

Dieptepunt

Engelbertink sliep maandenlang bij vrienden en kennissen op de bank. Ook de mensen om hem heen dronken veel alcohol. Totdat hij op een dag ruzie kreeg met degene waar hij logeerde. Het ging om het laatste blikje bier. Hij werd op straat gezet en was alles kwijt.

Vanaf dat moment besefte hij dat het zo niet langer door kon gaan. ,,Ik was 47 en dacht dat ik de 50 niet zou gaan halen. Toen is het licht gaan branden”, vertelt Engelbertink. Na een tijd op straat geleefd te hebben, mocht hij bij zijn ex logeren. ,,Mijn ex-vrouw zei dat ik daar mocht wonen als ik niet meer zou drinken. Toen ben ik van de ene op de andere dag gestopt.”

Zonder een eigen voordeur blijf je in overle­vings­stand zitten en kom je nergens

Hij kwam in contact met Emmaus, een woon- en werkgemeenschap, waar hij langzaam zijn leven weer begon op te pakken. Via Housing First, een methodiek die zo snel mogelijk onvoorwaardelijke, permanente huisvesting biedt aan daklozen, kreeg hij een huis aangeboden. Hij ging weer op zichzelf wonen, kreeg meer rust en begon weer met werken. Ook leerde hij zijn huidige vrouw kennen.

Inmiddels, 11 jaar later, is Engelbertink ‘ervaringsdeskundige’ bij het Leger des Heils en is hij ambassadeur voor Housing First. ,,Ik vind dat iedereen een huis verdient. Een huis voor jezelf is het begin van je herstel. Zonder een eigen voordeur blijf je in overlevingsstand zitten en kom je nergens. Housing First heeft mij de handvatten gegeven voor het leven dat ik nu heb. En daar ben ik enorm dankbaar voor.”

Praat erover

Hij deelde op LinkedIn een bericht om het stigma over verslaving te doorbreken en verslaafden aan te zetten te praten over hun probleem. In zijn verhaal gebruikt hij de hashtag #IamNOTanonymous, een hashtag die verwijst naar het uitkomen voor je verslaving. ,,Veel mensen verzwijgen hun verslaving en zoeken daarom ook geen hulp. Ik hoop dat dit bericht ervoor zorgt dat mensen naar zichzelf luisteren en aan de slag gaan met hun probleem.”

Zijn bericht werd door honderden mensen gelezen. ,,Mensen reageerden ontroerd en positief. Ik hoop dat ik mijn boodschap goed heb weten te verspreiden: praat erover en wacht niet te lang. Het vernietigt niet alleen je eigen leven, maar ook alles om je heen.”