Forse stijging van aantal coronapatiënten in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is maandag opgelopen tot 907. Dat is het hoogste niveau sinds 19 oktober vorig jaar, komt naar voren uit de cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Sinds vrijdag steeg het aantal opgenomen patiënten netto met 139.

Die stijging is niet meteen te wijten aan de festiviteiten rond carnaval van twee weken geleden of aan Nederlanders die Covid hebben meegenomen als souvenir van hun wintersportvakantie. ,,We hebben al een tijdje te maken met een stijging van de cijfers", vertelt woordvoerder Geert Westerhuis van het RIVM. ,,Dat zien we in het rioolwater en op de infectieradar.”

Begin februari begon het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen op te lopen. ,,Je raakt eerst besmet en krijgt daarna pas ernstige klachten waardoor je in het ziekenhuis zou kunnen belanden. Het is dus al langer aan een opmars bezig dan carnaval", aldus Westerhuis. ,,We zien de cijfers in heel Nederland toenemen, niet alleen in carnavalsgebieden.”

Komende weken stijgen

Het is vooral druk op de verpleegafdelingen. Binnen een maand tijd is het aantal coronapatiënten daar gestegen van ongeveer 300 naar 859. Dit zou in de komende weken kunnen stijgen tot ruim boven de duizend, heeft het LCPS uitgerekend.

De situatie op de intensive cares wat betreft mensen met corona was lange tijd stabiel, maar ook daar is nu een flinke toename te zien. In twee weken tijd is het aantal patiënten gestegen van ongeveer twintig naar bijna vijftig. Dat is meer dan verwacht. Het LCPS ging er vorige week nog vanuit dat de ic’s half maart bijna veertig mensen met corona zouden herbergen.

In de afgelopen dag zijn 191 mensen nieuw in een ziekenhuis beland met een coronabesmetting. Dat is de hoogste instroom sinds half oktober. In de afgelopen zeven werkdagen zijn gemiddeld 156 coronapatiënten per dag opgenomen. Dat is 50 procent meer dan in de zeven werkdagen ervoor.

De stijging is volgens Westerhuis niet verrassend, maar een oorzaak is moeilijk aan te wijzen. ,,Daar is het nog te vroeg voor.”

Hoogtepunt

Exact een jaar geleden lagen 1211 mensen met corona in het ziekenhuis. Dat steeg nog door naar 1933 eind maart, voordat het weer flink daalde. Het hoogtepunt was eind maart 2020, ruim een maand nadat de eerste coronabesmetting in Nederland werd geconstateerd. Er lagen toen meer dan 3500 mensen in het ziekenhuis die positief waren getest op Covid-19.

Quote De zogenoemde xpb-variant van het coronavi­rus is inmiddels dominant Geert Westerhuis, RIVM

Destijds greep een nieuwe coronavariant om zich heen. ,,Dat zien we ook nu weer. De zogenoemde xpb-variant is inmiddels dominant", aldus Westerhuis, die benadrukt dat het ook het seizoen van de luchtweginfecties is. Ook de griep is nog altijd een epidemie.

Alledaagse infectie

Twee weken geleden verklaarde het Outbreak Management Team het coronavirus tot een alledaagse infectie. Daarom konden de test- en isolatieadviezen ingeruild worden voor algemene hygiëneregels vonden de experts, die zelf repten van ‘een mijlpaal’.

Bijna 98 procent van de Nederlanders heeft inmiddels immuniteit opgebouwd (na besmetting en/of infectie), zo blijkt uit onderzoek. En het beruchte reproductiegetal (de r-waarde) was een paar weken geleden om en nabij de 1. De situatie is uiterst overzichtelijk, concludeerde het OMT.

Quote Bijna 98 procent van de Nederlan­ders heeft inmiddels immuniteit opgebouwd (na besmetting en/of infectie)

Toevallig ook besmet

Het LCPS maakt in de cijfers geen onderscheid tussen mensen die zijn opgenomen als direct gevolg van hun coronabesmetting, en mensen die andere gezondheidsklachten hadden en toevallig ook besmet bleken. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft dat onderscheid wel en ziet dat er daadwerkelijk meer mensen vanwege de coronabesmetting worden opgenomen. De meeste mensen die positief testen op het virus zijn 80 jaar of ouder, en ouderen lopen bij besmetting meer risico.

