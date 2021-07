Filosofe Elke Wiss: Probeer eens ‘Oeps, ik had het mis’ te zeggen, het is heerlijk’

Wat betekent filosofie voor jou?

‘Ik haal er veel gemoedsrust uit. Als piekeraar verlies ik me in allerlei kwesties: of ik wel een goede vriendin ben, of ik mijn moeder genoeg bel, of ik mijn deadlines wel haal. Of ik maak me druk over klussen die gedaan moeten worden in de tuin. Maar als ik daar, volgens de regels van de filosofie, gedisciplineerd en gestructureerd over ga nadenken blijkt het vaak allemaal mee te vallen. Daarnaast heb ik geleerd dat je nooit een absoluut antwoord krijgt. Mark Rutte zei vorig jaar: we moeten 100 procent van de beslissingen nemen met 50 procent van de kennis. Toen dacht ik: maar dat is altijd zo. Niemand heeft alle kennis tot zijn beschikking. Je denkt zover je kunt en dan maak je keuzes. Alleen lijkt het soms alsof we altijd maar op zoek zijn naar de absolute, in steen gehouwen waarheid en als we die schijnbaar hebben gevonden, komen we er het liefst ook niet meer op terug. Terwijl er zoveel mentale vrijheid schuilt in erkennen dat je meer niet weet dan wel. Of dat je ernaast zat.’